Szczesny parla a Juventus Tv dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Lione: "E' una vittoria che vale una sconfitta, quindi siamo molto delusi, anche dopo il 2-1 abbiamo creato situazioni pericolose, la squadra ha dato tutto ma non è stato abbastanza. La Champions League è così. Sbagli un tempo della partita d'andata e le conseguenze sono queste, si esce. Peccato perché avevamo fatto una buona gara oggi, sperando di poter ribaltare il risultato. Anche con un inizio difficile siamo stati dentro alla partita, resta il dolore dei primi 45' della partita d'andata".



SCUDETTO - "Stagione molto complicata, ora recuperiamo le energie per la prossima, c'è da ripartire tra qualche settimana e dobbiamo essere pronti per lottare per il decimo e provare a conquistare questo trofeo in Europa".