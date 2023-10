Le parole dia Dazn:MIGLIORE PARTENZA - "Io credo che c'è tanto da migliorare. Abbiamo fatto delle partite molto belle. Con la Lazio al primo tempo, l'Udinese... Ma ci sono momenti in cui va gestito bene il pallone. Abbiamo fatto bene oggi, senza avere grandi occasioni. Hanno cambiato il sistema e siamo andati in difficoltà. Passo di crescita per fare il massimo. La classifica? Siamo a settembre... Abbiamo il grande derby e recuperiamo con le nostre nazionali e si riparte. Partita dopo partita, proviamo a vincere".