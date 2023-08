Dopo aver saltato l'amichevole in famiglia all'Allianz Stadium, Wojciechnon farà parte dei giocatori a disposizione di Massimilianonemmeno per il test di questa sera con l'. Il motivo è sempre lo stesso: il portiere della, infatti, deve ancora smaltire i carichi della preparazione, ma in compenso è tornato a pieno regime Mattia; tra i convocati anche Carlo Pinsoglio e il giovane Giovanni Daffara.