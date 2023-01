Per l'ennesima volta in stagione, l'ottava consecutiva, anche contro l'laha chiuso la porta a doppia mandata, riuscendo a conquistare una vittoria fondamentale senza prendere gol. E Wojciech, ora, sogna ilper un estremo difensore straniero, per superare Samirche nel 2010-11 arrivò a 703 minuti di rete inviolata. Il polacco, al momento, è fermo a 666: l'ultima occasione in cui non ha potuto fare altro che incassare il colpo risale all'8 ottobre scorso, una vita fa, quando Brahimfirmò il 2-0 dela San Siro. Per il resto, in totale, solo 7 gol subiti in 17 partite (e soltanto 3 in casa, tutti tra agosto e settembre), numeri che lo rendono il portiere meno battuto dall'inizio del campionato.E pensare che qualcuno lo vede già lontano dalla Juve. Come riportano i colleghi di Calciomercato.com, effettivamente i bianconeri stanno iniziando a ragionare sul futuro, motivo per cui hanno messo nel mirino Marco, classe 2000 di proprietà dell'ma in prestito alla, osservato speciale nel match di mercoledì scorso. I contatti sono già stati avviati da tempo, sia con il club che con l'agente del giocatore, ma questo non significa che Szczesny debba sentirsi "a rischio", anzi.. Per il futuro, poi, si vedrà.