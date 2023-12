Le parole di Wojciecha Sky dopo- "Giocavamo sempre in anticipo noi, abbiamo sfruttato questa chance. Una prestazione non brillante ma di grande ordine, poi abbiamo anche creato. Questa è una bella vittoria, siamo a -2".- "Basta non disturbarli... Oggi hanno fatto una grande partita, avevamo ordine anche dentro l'area, tutti attenti, non abbiamo subito niente tranne forse il palo di Cristante, siamo stati bravi".- "Quella è la base per tutta la stagione, non giochiamo un bel calcio ma abbiamo lo spirito, che finora ha fatto la differenza. Bisogna continuare, ha portato risultati".- "Scudetto? Non è vietato ma è presto, quest'anno non me la gioco per il quarto posto. Siamo la Juventus, bisogna puntare agli obiettivi massimi. Ce la giochiamo, vediamo".