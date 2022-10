Wojciechha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia diFondamentale per la situazione in cui siamo. Dobbiamo rispondere e portare a casa delle vittorie per poter affrontare il Benfica con la possibilità di passare il turno. Quindi ci aspettano ora due partite decisive dove dobbiamo portare a casa 6 punti.– Con grande tranquillità. Ci siamo messi noi in questa situazione, bisogna uscirne, abbiamo la qualità e l’esperienza per farlo. Un passetto alla volta, bisogna cominciare con i tre punti domani e poi fare un mese e mezzo importante fino al Mondiale.– Ci sono tanti aspetti, anche le assenze non hanno aiutato la squadra. Ora sono rientrati un paio di giocatori, abbiamo uomini importanti per uscire da una situazione difficile.– Ogni risultato positivo in questo momento ci aiuta. Fare tre punti domani è il nostro dovere, dobbiamo andare in campo con la massima concentrazione, portare a casa il risultato e un po’ di entusiasmo allo stadio.