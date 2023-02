Le parole di Wojciechai microfoni di JTV dopo– "Bella sensazione, anche perché l’abbiamo meritato con lo spirito avuto in questo momento un po’ delicato. Abbiamo meritato un po’ di fortuna, ci sta, la prendiamo e ci godiamo questa vittoria".– "Credo che in questo momento abbiamo la sensazione che ce la giochiamo contro tutti, questo ci unisce e fa gruppo. Quindi magari è quello. Poi ci sono professionisti, giocatori esperti, giovani con tanto entusiasmo: l’equilibrio è giusto".– "Potevamo fare più gol nel primo tempo che mi è piaciuto tanto. Nel secondo loro hanno messo giocatori di grande qualità offensiva come Cabral, Castrovilli e Jovic, ci siamo compattati e ci siamo difesi in maniera meno organizzata di prima ma molto cattiva. E questo bastava per portare a casa la vittoria".– "Il primo tempo potevamo sfruttare al massimo le qualità dei tre davanti che sono incredibili, ci hanno fatto vedere belle giocate e occasioni da gol, non tante. Nel secondo tempo la partita si è messa in questo modo, bisogna avere l’umiltà di difendere perché abbiamo le qualità difensive. In questo momento siamo capaci di portarla a casa".