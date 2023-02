Le parole di Wojciechai microfoni di JTV dopo– "È molto importante, l’Europa League è un nostro obiettivo e un’opportunità di vincere un trofeo europeo. Era importante passare il turno giocando una partita bella e ordinata, è stato anche un po’ facile per come si è messa nel primo tempo con l’espulsione e due gol molto veloci. Abbiamo fatto un bel lavoro".– "Sono contento soprattutto del secondo tempo. Quando sei in doppio vantaggio e in superiorità numerica succede che la squadra molla un po’ o che prende gol al novantesimo. Questo fa girare un po’ ai portieri... Essere rimasti ordinati e aver portato a casa il cleen sheet dà soddisfazione".– "È un giocatore ridicolo. Già prima della partita avevamo notato che il loro portiere gioca abbastanza alto e che il tiro a giro sarebbe stata una bella soluzione. Ma in quel modo non me l’aspettavo proprio, è un gran gol di un grande campione".