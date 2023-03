Il portiere della Juve, Szczesny, ha parlato a JTV in preparazione alla sfida contro il Friburgo: "Come la viviamo? Con tranquillità, siamo all’intervallo perché abbiamo vinto l’andata 1-0. Domani bisogna rimanere compatti come abbiamo fatto all’andata, non ha fatto un tiro a porta. Sapendo le difficoltà della partita dobbiamo fare il nostro dovere".Dall’1-0, non è un risultato perfetto, ma abbiamo un vantaggio. Sappiamo che giocando una partita molto ordinata possiamo passare il turno"."Sono ben compatti dietro e molto diretti nella fase offensiva. Mettono le palle lunghe nella nostra difesa e poi vincono le seconde palle sono pericolosi con cross e tiri dal limite dell’area. Quindi bisogna essere molto bravi in avanti e accorciare dietro bene per prendere le seconde palle che è una loro grande qualità".