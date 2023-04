Le parole di Wojciecha DAZN dopo- "Buono, vincerne 7 nelle ultime 8 è un segnale positivo. Oggi non abbiamo brillato ma dopo la sosta le partite sono sempre pericolose, conta portare a casa i tre punti. Siamo contenti del risultato, meno della prestazione".- "Con tutto il rispetto no, non proprio. Un mio amico che adesso gioca in Arabia Saudita una volta mi ha detto che è importante restare nel calcio per guadagnare abbastanza da non finire in tv dopo il ritiro (ride, ndr.)".- "Molto stimolante, un calendario molto bello: importante arrivare ad aprile a giocarsi tutto, siamo anche in Coppa ed Europa League. In campionato la situazione è quella che è, non sappiamo neanche noi. Sul campo siamo a +9 dall'Inter, martedì si gioca in casa ed è molto bello, non vediamo l'ora di affrontare questo mese. C'è anche il mio compleanno il 18, non l'avete detto! Spero mi facciano il regalo dei 15 punti".- "Sono importanti tutte le partite, vincere in Europa sarebbe bello anche se non è la Champions. Un trofeo europeo sarebbe molto bello, è stimolante".