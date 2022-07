Ilsi è inserito in maniera importante per Filippo, centrocampista della. Stando a quanto riporta Calciomercato.com tra lunedì e martedì è atteso il summit tra Juve e Monza per trovare l'accordo sulle cifre del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. In caso di esito positivo poi le trattative proseguiranno con l'agente del giocatore.