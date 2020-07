Come racconta Calciomercato.com, in queste settimane sono ripresi quei discorsi che già una stagione fa erano ormai entrati nel vivo. Quelli che vedrebbero la Juve pronta a concedere la risoluzione del contratto al tedesco, risparmiando sull'ingaggio pur accettando di non incassare nulla per la cessione. La storia di Khedira e la Juve d'altronde è paragonabile a una partita a scacchi da ormai un paio d'anni. Nell'estate del 2018 il tedesco aveva ormai raggiunto un accordo col Psg, ma era anche stato bloccato da Allegri e la sua “fedeltà” era stata premiata con un ricco rinnovo, contratto da 6 milioni netti fino al 2021, quello ancora in vigore. Nel passaggio dall'era Allegri a quella Sarri, poi, la cessione sembrava inevitabile: la Juve anche grazie diversi intermediari aveva trovato in Turchia, Germania e Premier alcune offerte accettabili, puntualmente respinte dal tedesco, poi capace di stregare Sarri che chiese e ottenne dalla dirigenza di non andare fino in fondo con la risoluzione del contratto che pure era stata impostata.