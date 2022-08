Laaveva concesso a Danielee al suo entourage alcuni giorni di tempo per riflettere sull’immediato futuro. Tante le richieste per il centrale difensivo bianconero: diversi club di Serie A per il prestito e poi ilche a suon di milioni vorrebbe acquistare a titolo definitivo il calciatore.Secondo quanto riporta Gazzetta, potrebbe servire meno tempo per definire il futuro di Rugani. Infatti,. Una svolta che può accelerare le trattative tra i club e portare all’uscita da Torino.