Aaron Ramsey è formalmente un calciatore della Juventus, anche se il gallese non fa parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il club, quindi, lavora per liberarsi del pesante ingaggio del calciatore. La soluzione più praticabile resta quella della risoluzione del contratto, a favorirla, come riporta calciomercato.com: "è il venir meno del bonus permanenza che fino al 2021 spettava agli agenti (2,8 milioni)".