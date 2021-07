L'esterno mancino lascia i bianconeri e si trasferisce all'Hellas Verona in prestito. Accordo trovato tra le parti, con il laterale pronto a salutare i bianconeri dopo un anno di formazione trascorso in Prima Squadra agli ordini di Andrea Pirlo. Frabotta nei giorni scorsi era stato vicinissimo all'Atalanta, che però non ha chiuso il colpo e ha virato su Pezzella. Nonostante l'accordo raggiunto con il classe 1999 bianconero, infatti, il club bergamasco non ha trovato una squadra con la Juventus e così ha dovuto cercare un'alternativa. Lo stesso ha fatto la Juventus, con tante squadre interessate: