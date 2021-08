Non solo. Ci sono altri giovani bianconeri in uscita dal club, che possono prendere la stessa via di altri che hanno già salutato. Dopo Kastanos e Di Pardo, con Rafia e Peeters a un passo dallo Standard Liegi, ci sono altri profili pronti all'addio. Come scrive Tuttosport: "L’attaccante Cosimo Marco Da Graca sta valutando alcune proposte, così come il centrocampista Filippo Ranocchia (occhio al Vicenza in B), protagonista in questo precampionato a Monza nell’amichevole della prima squadra contrassegnata da un suo gol.".