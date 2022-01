Rottura e addio, anzi no: ora Douglas Costa può restare al Gremio. Intervenuto a Radio Gaucha, Romildo Bolzan Junior, presidente del club brasiliano, ha parlato così dell'esterno in prestito dalla Juventus fino a giugno 2022: "Douglas Costa ha manifestato la volontà di restare e il Gremio è interessato alla sua permanenza". Una missione comunque non semplice, Douglas Costa dovrebbe accettare un'importante riduzione per restare al Gremio, retrocesso in seconda divisione.