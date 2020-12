1









Nell'edizione odierna di Tuttosport, spazio alla crescita di Rodrigo Bentancur. Soprattutto a lui si deve il salto di qualità del centrocampo e di tutta la Juventus, "meglio organizzato, più solido e compatto". Un elemento in più, ritrovato proprio nel carisma dell'uruguaiano. Sabato, a Parma, Rodrigo ha agito da vertice basso davanti alla difesa, offrendo una prestazione di livello assoluto. Pensando a com'era partito - tre partite da titolare nelle prime sei -, si può dire che la svolta per Rodrigo è passata assolutamente dal derby, proprio come con i bianconeri.