L’addio di Juan Cuadrado alla Juventus non è più così sicuro come sembrava qualche mese fa. Il colombiano è in scadenza di contratto a giugno ma ha aperto al rinnovo. Nelle scorse settimane c’è già stato un primo contatto tra la società e il suo agente, dopo la stagione verranno approfonditi i discorsi. Lo riporta calciomercato.com.