Tra i rinnovi ancora in bilico, in casa Juventus, la situazione più spinosa è quella legata a Federico Bernardeschi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe in agenda un incontro tra il board bianconero e l'agente del calciatore, Federico Pastorello, venerdì a Torino. Il prolungamento di contratto sembra essere in salita, ma non impossibile. Si alzano, quindi, le probabilità che il calciatore possa rimanere alla Continassa anche nelle prossime stagioni.