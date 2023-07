Da calciomercato.com:La volontà di Bonucci inizia a vacillare, con gli agenti che hanno avuto mandato di valutare eventuali proposte in arrivo, ma solo di primo livello. Non convince la prospettiva di una pensione dorata in Arabia Saudita, nemmeno l'ipotesi di raggiungere Giorgio Chiellini negli Stati Uniti, Bonucci cerca un'ultima avventura in una società importante e nelle ultime ore ha fatto capolino una nuova suggestione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, c'è stato un abboccamento con il Newcastle: non si tratta al momento di un'offerta concreta per il 19 bianconero ma i Magpies, che oggi hanno accolto Sandro Tonali prelevato dal Milan in un affare da oltre 70 milioni di euro, stanno facendo tutte le valutazioni del caso, tra condizioni economiche, tecniche, fisiche e motivazionali per poi valutare l'eventuale affondo. La Juve e Bonucci aspettano, l'idea di dirsi addio in estate è più viva che mai.