Ormai ci siamo.Da Juventus.comL’esordio in campionato della Juve si avvicina, e lunedì sera, all’Allianz Stadium contro il Sassuolo, si comincerà a fare sul serio.Gli ultimi due giorni, oggi e domani, prima della gara vedono nel programma della squadra allenamenti mattutini. Nella giornata di oggi i bianconeri hanno lavorato sullo sviluppo della manovra offensiva, per concludere poi con la partitina.Domani, dopo l’allenamento, alle 13, nella sala conferenze dell'Allianz Stadium, primo appuntamento pre campionato con i giornalisti per Massimiliano Allegri.