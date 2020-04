1











Il Psg insiste per Pjanic, dopo aver provato a portarlo in Francia già la scorsa estate. Secondo Tuttosport, infatti, il ds dei parigini Leonardo aveva fatto un sondaggio per il bosniaco ma la Juve in cambio voleva Verratti. L'ex Pescara era ed è incedibile per il Psg, così la trattativa si è bloccata prima ancora di nascere.