La Juve fa qualcosa a gennaio? Secondo quanto riportato da Sky Sport, tutto dipende dall'eventuale uscita di un centrocampista, tipo Arthur o Ramsey. Ad esempio,alla Juve piace tantissimo. Fino all’ultimo minuto del mercato estivo la società aveva un emissario a Montecarlo per provare a prenderlo, ma il Monaco non gradiva l’offerta della Juve in stile Locatelli, ovvero un prestito con riscatto già fissato. Ma la Juve ha fatto sul serio per un colpo top secret. È un pallino della Juventus.