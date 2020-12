La vittoria dellaal Camp Nou parte da lontano, secondo quanto riporta Tuttosport. Almeno da quattro giorni prima, quando la Juve ha chiuso in svantaggio il derby contro il Torino. Nell'intervallo di quella partita è arrivata la svolta, una rivoluzione scattata nello spogliatoio guardandosi tutti faccia a faccia. In quel quarto d'ora è nato uno spirito nuovo di squadra. Gli effetti si sono visti in campo, prima contro il Torino e poi ieri sera, nella notte magica del Camp Nou.