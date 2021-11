Com'è organizzato l'attacco della? Nell'edizione odierna di Tuttosport viene evidenziata una frase cardine dell'allegrismo: l'arrangiarsi in avanti. Ma fa bene per tutti? TS sottolinea come Kean faccia fatica, mentre Kaio abbia dato l'impressione di avere le doti necessarie, eppure non gioca. "Da qui la decisione di lasciare che i tre davanti «si arrangino», scambiandosi posizioni e compiti, dando modo a tutti di attaccare la profondità, tagliare dal centro verso la fascia o dalla fascia in area, così come di andare incontro al compagno con la palla per riceverla addosso", la spiegazione del quotidiano.