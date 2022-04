Ieri dopo la prestazione opaca e il conseguente pareggio contro il Bologna c'è stato un confronto tra la squadra e Massimiliano Allegri nello spogliatoio. Come riporta La Gazzetta dello Sport il tecnico livornese e la squadra avrebbero stretto un patto: obiettivo quarto posto, senza più commettere passi falsi come quello di ieri che potrebbe costare caro in ottica Champions.