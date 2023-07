Un punto fermo, anzi due. Domani comincia la stagione dellae Massimiliano, molto probabilmente, non ci sarà. Nessun dubbio sul fatto che sarà lui a occupare il posto sulla panchina bianconera ma, come di consueto, il tecnico livornese arriverà dopo le prime giornate di visite tra Continassa e JMedical. Ad accoglierlo nel quartier generale di Madama, il nuovo numero uno dell’area sport: CristianoNon si tratterà del primo contatto tra i due. Come racconta Tuttosport, infatti, “John Elkann crede in una svolta, così come Cristiano Giuntoli che con il tecnico ha avuto, finora, frequenti contatti telefonici. Hanno raccontato che”. Inoltre, la mossa della società è stata quella di circondaredi persone fidate e con i quali il rapporto di lavoro è già rodato e consolidato: da qui, le conferme diLe condizioni, ai nastri di partenza, sono ottime. Una dirigenza forte e strutturata, una rosa in costruzione e nessun fattore esterno che possa condizionare la stagione, come successo l’anno scorso. I bonus sono finiti, nessun alibi.