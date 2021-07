Uno dei nomi più accostati in assoluto alla Juventus in questo decennio è un giocatore di gran tecnica come Isco, un trequartista che sicuramente accrescerebbe il tasso tecnico di qualunque squadra. Il valore dello spagnolo si è sicuramente deprezzato dopo le ultime stagioni difficili al Real Madrid, e secondo Calciomercato.com il suo prezzo attuale è di 18 milioni di euro. La Juve e il Milan, due tra i club interessati a Isco, sono avvisati!

Attualmente il club bianconero sta inseguendo altri obiettivi a centrocampo e in attacco, ma ogni opportunità può essere colta.