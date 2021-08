La Juventus guarda (anche) al futuro e pensa a. Per questa stagione l'attacco è al completo con l'arrivo di Kaio Jorge, ma l'idea è quella di provare l'assalto tra un anno. Il rischio però è che l'attaccante serbo cambi subito squadra già in queste settimane, con Tottenham e Atletico Madrid in pressing sul giocatore dopo i sondaggi di Milan e Inter nelle scorse settimane. Il contratto con la Fiorentina è in scadenza nel 2023 e il club viola sta lavorando anche per il rinnovo, che se dovesse andare in porto consentirebbe alla Juve di fare un tentativo l'anno prossimo.