Facundo Gonzalez si è presentato al JMedical qualche settimana fa ai tifosi bianconeri. La Vecchia Signora avrebbe le idee chiare come riferisce La Gazzetta dello Sport. Il giocatore infatti si trasferirà in prestito per una stagione prima di fare rientro a Torino ed essere un giocatore agli ordini di Massimiliano Allegri.