Pelle d'oca. Più o meno è questo quello che i tifosi della Juventus hanno sentito, al momento della sostituzione dal campo di de Ligt. In particolar modo, a preoccupare è stato il suo trasferimento veloce dal campo al tunnel che porta verso gli spogliatoi dell'Allianz Stadium. Il primo pensiero al peggio: un infortunio muscolare, o qualcosa di simile, mentre in televisione si ipotizzava una botta.



Niente di tutto ciò. De Ligt è stato costretto a lasciare il campo per un piccolo disturbo intestinale. Nulla di grave, quindi; l'olandese dovrebbe essere regolarmente in campo alla prossima, in Coppa Italia contro la Fiorentina.