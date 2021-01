Dal sito Juventus.com



Juventus-Udinese sarà la prima gara del 2021, quella tramite cui lanciarsi nel nuovo anno con la consueta voglia di vincere, e sarà sicuramente una gara indimenticabile per lo Juventus Official Fan Club Leggenda Bianconera, che vedrà comparire il proprio nome sia nei led a bordo campo durante il warm-up, che nel bollone virtuale a centro campo nel pre-match.



Lo JOFC pugliese si è classificato al primo posto nella JOFC Challenge 2020, contest dedicato agli JOFC andato in scena tra febbraio e marzo 2020 in cui tutti gli Official Fan Club nel mondo si sono dati battaglia per ottenere il punteggio più alto e vincere così dei premi esclusivi.



Per realizzare punti in classifica, ogni club aveva la possibilità di registrare nuovi soci oppure vestire i propri iscritti di bianconero acquistando delle maglie gara: lo JOFC Leggenda Bianconera si è classificato al primo posto ed è anche risultato essere lo JOFC con più iscritti al mondo, vantando ben 2.769 soci.



Domenica sera tutti i membri potranno godersi il premio e vedere il nome del proprio JOFC all'Allianz Stadium, a pochi passi dai campioni bianconeri.