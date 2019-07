La Juventus ha comunicato ufficialmente i convocati per la tourn​ée asiatica, con relativi numeri di maglia. Così, mentre i tifosi sono i attesa di vedere la 4 di De Ligt, piuttosto che la 25 di Rabiot o la nuova 77 di Buffon, dovranno invece aspettare per capire chi sarà il prossimo numero 9.



INCOGNITA - Il numero 9 vuol dire solo una cosa: goleador. Il nome di Higuain ben si associa sia al numero che al concetto, ma le scelte della società sono note: non c'​è spazio per il Pipita, che, così, si deve accontentare del numero 21. Un numero importante, certo: Zidane prima, Pirlo poi ne hanno dato lustro in bianconero, ma con le voi di mercato insistenti che girano, suona come una definitiva bocciatura, piuttosto che come una celebrazione. Così, in attesa che Higuain si schiarisca le idee sul futuro, la Juventus lo libera da una maglia ingombrante. che sia pronta per un altro nome caldo, come quello di Mauro Icardi, al momento non si può sapere. Qualora però, lo scacchiere bianconero non dovesse perdere/aggiungere altre pedine in attacco, non va esclusa nemmeno l'ipotesi che il 9 finisca sulle spalle di Moise Kean.