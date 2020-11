Dal sito ufficiale della Juventus:

“Non c’è miglior sintesi della gara che hanno disputato insieme, domenica scorsa a Cesena. Tre dei quattro gol bianconeri, infatti, portavano la loro firma.



Parliamo di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, nominati “MVP of the Month Powered by eFootball PES 2021” rispettivamente per il mese di settembre e di ottobre.



I due campioni bianconeri hanno vinto, letteralmente, a suon di gol, esattamente come è accaduto nel match contro lo Spezia: le loro prestazioni, le loro grandi giocate e le loro reti hanno fatto si che i fans li votassero, partita dopo partita, su Juventus.com.



Continuate a votare il miglior bianconero di ogni partita, cominciando da questa sera!”.