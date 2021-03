Recap

Le 5 giocate di Febbraio!



I passi di danza di Alex Sandro contro la Roma, la veronica di Aaron Ramsey contro il Cagliari, i doppi passi no look di Cristiano Ronaldo contro l'Inter, lo stop a scorpione di Cristiana Girelli contro l'Empoli femminile, il sombrero di Luciano Pisapia contro la Fiorentina Primavera.Perché nel calcio non ci sono solo i gol.Qual è la vostra preferita?