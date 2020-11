Restare alla Juve anche per la quarta stagione, come da contratto: è questa, secondo Tuttosport, la volontà diper il futuro. Del resto, ieri Paratici a DAZN era stato chiaro: "​Vi posso rassicurare: il futuro di Ronaldo è alla Juve. Poi i rumors di mercato ogni giorno ci sono giocatori accostati a diverse squadre, non ci preoccupiamo". Leggi le dichiarazioni integrali del CFO bianconero.