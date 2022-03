Come rivela Tuttosport la volontà di Federico Bernardeschi sarebbe quella di rimanere alla Juve. Il contratto del giocatore di Carrara è in scadenza al termine della stagione e sembrava potesse non continuare il suo cammino in bianconero. In realtà il giocatore classe 1994 in collaborazione con il suo agente Federico Pastorello vorrebbe restare a Torino.