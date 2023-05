La Juventus proverà per l'ennesima volta ad acquistare Milinkovic Savic, il cui contratto con la Lazio scade nel 2024. Da quanto riporta il Messaggero, il club bianconero sta pensando anche di far rientrare nella trattativa Nicolò Rovella o Luca Pellegrini, entrambi in prestito ma che probabilmente rientreranno a Torino. Pellegrini, è attualmente proprio alla Lazio che ha la possibilità di riscattarlo per 15 milioni.