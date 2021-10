La data potrebbe averla svelata l’autorità per il turismo dell’Arabia Saudita, che in un calendario degli eventi diramato attraverso un account ufficiale mette la. Come scrive la Gazzetta, però, nessuna conferma dalle società, peraltro in quei giorni è in programma l’ultima giornata di campionato prenatalizia, con la Juventus chiamata il 21 a ospitare il Cagliari e l’Inter che proprio il 22 dovrebbe ricevere il Torino.