Dopo la vittoria con il Cagliari, in casa Juve si pensa a concludere al meglio queste ultime gare che restano per il finale di stagione, con la speranza di centrare il quarto posto e qualificarsi così alla prossima Champions League. Ma dalle parti della Continassa si pensa anche a quella che sarà la prossima stagione, con delle novità che sono emerse in queste ultime ore e riguardano il nuovo kit da gioco della Vecchia Signora per la stagione 2022/2023. Sui canali social de 'La Maglia Bianconera' infatti, è stata pubblicata la foto di quella che sarà la maglia home del nuovo anno. E' stato confermato il classico pannello bianco con le strisce in basso, come appare anche nel completino di quest'anno.