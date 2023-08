Le direttive fino a questo momento sono state seguite alla lettera: sono stati lasciati andare giocatori come Di Maria, Cuadrado e Paredes (con un'età totale di 99 anni), e al loro posto sono stati integrati i giovani Cambiaso e Weah, entrambi appena compiuti 23 anni.Questo gruppo di giovani rappresenta una parte fondamentale sia per la Juventus attuale che per quella futura. La loro presenza si sta consolidando e presto sarà arricchita da altri giovani talenti bianconeri pronti per emergere. La Juventus sta chiaramente spostando l'attenzione verso una politica di svecchiamento e di promozione dei giovani, cercando di costruire una squadra bilanciata che possa essere competitiva ora e nei prossimi anni. Lo riporta Gazzetta.