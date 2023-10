Lablindacon un nuovo contratto. Il trequartista spagnolo, 31 anni compiuti giovedì scorso, ha firmato per altre quattro stagioni fino a giugno 2027 col club biancoceleste. Che ha pubblicato sui social un video con la sua firma e le sue parole: "Giuro solennemente di non avere buone intenzioni".Arrivato per 4 milioni di euro dal Liverpool nel mercato estivo del 2016, Luis Alberto è alla sua ottava stagione con la maglia della Lazio. Con cui ha raccolto ben 271 presenze, segnando 49 gol e servendo 70 assist. Il "Mago" in biancoceleste ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.