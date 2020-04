Un aiuto psicologico, da non sottovalutare. La Juve pensa ai suoi ragazzi attraverso l'Area Psicologica Juventus: la società ha strutturato i corsi in modo che le attività possano essere svolte insieme alla famiglia, condividendo un momento comunque importante e particolare come questo. E per questo è stato istituito un servizio di Sportello Psicologico, così da aiutare i ragazzi e le loro famiglie ad affrontare questo periodo. Per i ragazzi delle Academy, infine, ci sono i 'compiti a casa': esercizi di tecnica, da fare in sicurezza in salotto.