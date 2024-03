Come sarà la nuova Superlega: le tre divisioni



La decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a favore della Superlega , e soprattutto contro il monopolio nel calcio detenuto dalle due principali organizzazioni esistenti, ha aperto le porte a una svolta storica. A beneficiarne è la A22 Sports, l'organizzazione responsabile della Superlega, anche se ciò non significa che il torneo inizierà immediatamente.Il recente formato proposto dalla A22 prevede un numero significativo di squadre.Le leghe Star e Gold ospitano ciascuna 16 squadre, mentre la lega Blue ne ospita 32. Nessuna squadra avrà un posto fisso, ma l'accesso sarà basato esclusivamente sui risultati e i meriti sportivi. Un'innovazione importante che coinvolge tutti i tifosi è l'introduzione di una piattaforma di streaming completamente gratuita.Durante i lunghi mesi di attesa, la A22 Sports non è rimasta con le mani in mano ma ha invece lavorato intensamente per sviluppare ciò che ora propone per rendere la Superlega una realtà concreta. Il vecchio progetto iniziale di un torneo d'elite è stato presto abbandonato, poiché si è capito che sarebbe stato più vantaggioso creare un formato più coinvolgente e appetibile. Con il nuovo format, la Superlega sarà aperta a un totale di 64 squadre, divise in tre livelli. Nel comunicato ufficiale della A22, viene dettagliato il torneo maschile, che servirà anche da linea guida per la competizione femminile, comprendendo gli stessi elementi chiave dei campionati maschili:La partecipazione sarà basata esclusivamente sul merito sportivo, senza membri permanenti.Saranno previste promozioni e retrocessioni annuali tra le leghe. La promozione alla Lega Blue, il terzo livello, sarà determinata dai risultati ottenuti nel campionato nazionale.In sostanza, nella Superlega vi sarà un accesso aperto a tutti, con un sistema di promozioni e retrocessioni annuali tra le tre leghe. L'accesso alla Lega Blue, la più bassa, sarà aperto a tutti i club, basandosi sulle prestazioni nei rispettivi campionati nazionali.La A22 Sports ha fornito ulteriori dettagli su chi potrà effettivamente partecipare al nuovo torneo attraverso il suo comunicato ufficiale.Pertanto, abbandonata l'idea iniziale di un torneo esclusivo e d'elite, la Superlega diventa effettivamente una competizione aperta a tutti coloro che dimostreranno di meritarselo. Un totale di 64 club parteciperanno al torneo, garantendo così partite e un reddito minimo sicuro grazie anche a un calendario che non andrà a sovrapporsi con gli impegni già esistenti nei campionati nazionali.Non ci sarà un aumento dei giorni di calendario delle partite rispetto alle competizioni attuali, e le partite infrasettimanali non interferiranno con i calendari dei campionati nazionali.Tuttavia, nonostante i vantaggi proposti dalla Superlega, vi è stata una forte opposizione da parte di diverse leghe e federazioni nazionali, che hanno ribadito il loro sostegno all'UEFA e alla FIFA. Anche in Italia, molti club hanno manifestato il loro dissenso, così come alcuni dei principali club europei. Questa reazione riflette il timore che il progetto possa essere bloccato ancora una volta, con molte squadre che preferiscono attendere sviluppi e garanzie più concrete prima di esprimersi pubblicamente.Una delle grandi novità riguarda sicuramente la decisione di offrire al vasto pubblico l'intero pacchetto di partite in streaming e in chiaro, senza alcun costo aggiuntivo o necessità di abbonamento.Secondo quanto dichiarato dall'A22 Sports, la proposta include anche progetti innovativi per lanciare la principale piattaforma di streaming sportivo diretto al fan più grande al mondo. Questo significa che miliardi di tifosi avranno la possibilità di guardare tutte le partite della Superlega gratuitamente e in diretta tramite questa piattaforma. Si tratta di un passo avanti significativo nel rendere il calcio più accessibile e inclusivo per un pubblico globale.Nonostante le idee chiare di A22 Sports riguardo al formato, al calendario e alle strategie, non ci saranno cambiamenti repentini nel prossimo futuro. La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha aperto le porte a un dialogo obbligatorio con FIFA e UEFA, ora che è stato concesso ad altri soggetti di organizzare tornei ed eventi su scala internazionale.ma è probabile che il progetto della Superlega prenda forma concreta soltanto a partire dalla stagione 2025-2026. Questo ritardo potrebbe essere dovuto alla necessità di stabilire accordi e partnership con le organizzazioni calcistiche esistenti, nonché alla pianificazione dettagliata delle operazioni logistiche e amministrative necessarie per l'organizzazione del torneo.Dopo il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, laha scelto di, almeno a livello ufficiale. La Juve, nei mesi scorsi aveva annunciato di aver avviato la procedura per uscire dal progetto Superlega.