Dopo aver comunicato di valutare l'uscita dal progetto Superlega, nella giornata di ieri è arrivato il secondo passo da parte della Juve, ufficializzando l’inizio della complessa procedura di recesso dal progetto, nel quale invece rimangono a tutti gli effetti Real Madrid e Barcellona., evitando però una squalifica pluriennale, il grande rischio che a Torino volevano evitare. Due vicende che come sappiamo sono collegate tra loro.Tecnicamente però, come riferisce Tuttosport,Tanto per l’Uefa conta la presa di posizione ufficiale, l’abiura pubblica e un impegno a non riprovarci. "Alcune divergenze sull’interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Superlega", si legge sul comunicato della Juve. Ovvero, il presidente Gianluca Ferrero ha spiegato a Real e Barcellona che la Juventus non è interessata a organizzare tornei, semmai a parteciparvi. E, soprattutto, che in questo momento non può permettersi di tenere aperti contenziosi.Molto comunque dipenderà dalla decisione della Corte di Giustizia Europea che a settembre avrà il compito di giudicare l'eventuale abuso di posizione dell’Uefa. Da lì si capirà se e quali paletti avrà la Superlega e di conseguenza come si svilupperà il progetto.