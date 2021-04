Andreaè a. Si parte da qui, dalla ricerca 'fisica' dei protagonisti di oggi. Sarà una giornata importante, questo è certo. Probabilmente già decisiva per il futuro della Superlega, che va a questo punto verso lo scioglimento.Su IlBianconero.com, la diretta della giornata: tutte le ultime sulle vicende e sui protagonisti dai nostri inviati alla Continassa.Pochi minuti fa,: il numero uno dei bianconeri ha raggiunto regolarmente la Continassa questa mattina, in attesa di conoscere e vagliare le ultime opzioni. Questa sera, qualche metro più in là, il match tra Juventus e Parma allo Stadium.Andreaha parlato a Repubblica e al Corriere dello Sport . Le interviste, rilasciate ieri pomeriggio, non tengono conto delle situazioni di Milan e Inter: le due milanesi si sono defilate dal progetto Superlega.