La Juve ieri ha perso 3-1 in Superocppa Italiana contro la Lazio. Non è un caso che la sconfitta sia arrivata in una partita in cui i bianconeri hanno subito gol. Come ricordato dal sito ufficiale della Juve, infatti, la Juventus ha perso le ultime 4 finali di Supercoppa Italiana in cui ha subito almeno un gol.