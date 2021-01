Non solo Juventus-Sassuolo di domani sera. Quello che ci apprestiamo a vivere è un super-weekend a tinte bianconere!

Oggi pomeriggio l'Under 23 di mister Zauli, ricca di assenze e innesti promossi dalla Primavera, cerca di interrompere l'emorragia di sconfitte (ben tre di fila in chiusura di 2020) e alle 15 fa visita alla Carrarese nella penultima giornata di andata di Serie C. La 'seconda squadra' della Juve è nona nella classifica del girone A con 25 punti.

Domani alle 12.30 invece, sul campo dell'Entella a Chiavari, le Women di Rita Guarino affronteranno la Fiorentina nella finale di Supercoppa Italiana femminile, dopo le vittoriose semifinali dell'Epifania.