Un Paulo Dybala da record in Supercoppa Italiana. Come riporta il sito ufficiale bianconero a poche ore dalla finale contro l'Inter a San Siro, ad oggi l'argentino è il miglior marcatore nella storia del torneo con quattro reti, seguito a quota tre da Eto’o, Shevchenko, Del Piero e Tevez. Il numero 10 della Juve, inoltre, ha trovato il gol in tutte le sue ultime tre sfide in tutte le competizioni contro i nerazzurri, due di queste proprio allo stadio Meazza di Milano. Riuscirà a ripetersi anche questa sera?